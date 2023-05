Tragedia a Favara, 13enne morto in incidente stradale 

Tragedia a Favara. Un ragazzo di appena tredici anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Portella. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico. Era il passeggero.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato autonomo, forse a causa del malfunzionamento dei freni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e i vigili urbani. Il sindaco Antonio Palumbo si è recato sul luogo della tragedia. “Una giovane vita spezzata sull’asfalto. E’ una notizia terribile quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua dinnanzi alla morte di un ragazzo di soli 13 anni. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante”, ha dichiarato il primo cittadino.