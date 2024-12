Un anfiteatro nella Pinetina della Legalità alla “Falcone Borsellino”, finanziato il progetto con 350.000 euro

Sotto i tanti alberi naturali presenti nella Pinetina della Legalità gli alunni dell’ Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” in questo Natale hanno ricevuto un bellissimo regalo. Nello spazio di verde attrezzato, già arredato con panchine e sedili e gazebo per le gettonate lezioni all’ aperto, verrà realizzato un moderno anfiteatro, sito che permetterà ad alunni e docenti di usufruire di uno spazio nuovo ed idoneo per eventi culturali, manifestazioni, rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali e incontri vari. “È notizia di queste ore il finanziamento di 350.000 ricevuto dalla scuola – riferisce con soddisfazione la dottoressa Maria Vella dirigente scolastica dell’ Istituto- grazie

al PR-FESR SICILIA 2021/2027 PR FESR Sicilia 2021-2027 Priorità 5 – O.S. RSO4.2. .

L’azione di finanziamento ha premiato il progetto che mira al miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all’innovazione didattica e formativa”.

Realizzare questi tipi di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, ha lo scopo di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno. Gli interventi prevedono la realizzazione anche di spazi con tribune nel cortile del plesso “Mons. Giudice”.

Dopo la palestra coperta, una della più grandi del territorio provinciale, del campetto polivalente, delle aule all’ aperto in pineta per le attività didattiche di outdoor adesso un auditorium moderno e polifunzionale per continuare ad offrire all’ utenza servizi di qualità inseriti nell’ offerta formativa con strumenti e strutture all’ avanguardia.