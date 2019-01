Sciacca, volontari WWF ripuliscono la spiaggia di San Giorgio davanti le telecamere Sky

E’ stata una domenica all’insegna dell’ecologia, del volontariato e della salvaguardia della bellezza. I volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea si sono dati appuntamento alla spiaggia di San Giorgio, a Sciacca, per ripulirla.

Tantissime le persone coinvolte tra i giovani ed i meno giovani. I primi a presentarsi sono stati gli studenti del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, accompagnati dalla referente del Progetto Erasmus, prof.ssa Maria Miceli, che indossando le casacche da volontari del WWF hanno incrementato la bellezza dell’essere di quel luogo.

La Guardia Costiera di Sciacca è intervenuta ai massimi livelli, rappresentata dal Comandante, Ten. Vasc. Giuseppe Claudio Giannone, e dal Maresc. Capo 1a cl. Enrico Caruso, che con la loro presenza hanno inorgoglito i giovani volontari nella loro azione.

La prevista catalogazione dei rifiuti per la ricerca scientifica non si è potuta fare in quanto i volontari hanno trovato lo stato dei luoghi alterato dall’azione di pulizia che i residenti, e in particolare la sig.ra Sclafani, avevano meritoriamente svolto nei giorni precedenti.

Il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, e il responsabile del gruppo attivo di Sciacca, Salvatore Mugnai, si sono detti pienamente soddisfatti per la buona riuscita della manifestazione. Una troupe di Sky ha ripreso molte scene e intervistato diversi attori in azione, producendo un primo servizio andato in onda su Sky TG24, mentre nei prossimi giorni le riprese potranno servire per lo speciale Sky sulla raccolta delle plastiche.