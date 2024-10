A Fontanelle inaugurato il murale “Verde Verticale”

E’ stato inaugurato il murale “Verde verticale” dell’artista Gabriella Fanara promosso dal comitato di quartiere “Fontanelle Insieme”“Un impegno concreto e visibile per l’ambiente; una strategia per promuovere la naturalità del territorio locale. La riqualificazione di tale spazio condivisa con l’Arch. Roberto Gallo, si trasforma così in un’occasione davvero strategica d’intervento perché è in grado di costituire un elemento di comunicazione positiva nella vita dei residenti. Per evidenziare la forza espressiva di questo intervento, il progetto mantiene il verde esistente come perno di dialogo tra gli spazi già connotati, inserendo figure umane che vivono gli spazi in modo fluido e inglobando l’area del parco giochi e degli spazi secondari.Una nuova e bellissima pagina per il nostro quartiere, adesso tocca a noi prendercene cura insieme, salvaguardarlo e promuoverlo”, si legge in una nota del comitato di quartiere di Fontanelle.