A Natale la solidarietà dell’Esercito

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, le donne e gli uomini della Brigata “Aosta” hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza a chi, in ospedale, soffre i disagi della malattia e agli anziani ospiti di alcune residenze di riposo siciliane.

La Banda della Brigata “Aosta” e la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri hanno allietato con le loro note i piccoli degenti del Policlinico di Messina e dell’Ospedale Sant’Antonio Abbate di Trapani, riuscendo a creare momenti di svago a quanti quest’anno non potranno vivere il clima natalizio in spensieratezza e vicino ai propri familiari.

Il personale del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” e del 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta” si è recato presso alcune strutture di riposo per anziani in provincia di Catania e a Messina per trascorrere una mattinata in spensieratezza con gli ospiti delle residenze e facendoli sentire, per un giorno, come le nonne e i nonni di tutti.

Anche quest’anno l’Esercito, con la Brigata “Aosta”, che ha saldi e radicati legami con la comunità civile in Sicilia, ha manifestato la vicinanza a tutte le fasce della popolazione.