La Polizia ricorda il maresciallo Anghelone, la cerimonia commemorativa ad Agrigento

La Polizia di Stato questa mattina ha ricordato il maresciallo del corpo delle guardie di Polizia, Domenico Anghelone, medaglia d’Argento al Valor Militare, che venne ucciso il 27 novembre 1944 a Sambuca di Sicilia durante un conflitto a fuoco con dei malviventi.

“Un momento importante non soltanto per il ricordo del maresciallo Anghelone a 80 anni dalla morte ma di tutti coloro i quali hanno con noi fatto un pezzo di vita, alcuni semplicemente svolgendo il loro lavoro ogni giorno, altri come il maresciallo Anghelone che sono arrivati allo stremo sacrificio. Tutti servono a tracciare quel percorso che dobbiamo seguire, per servire lo Stato e le comunità dove prestiamo servizio”; ha dichiarato il Questore Tommaso Palumbo a margine della cerimonia commemorativa alla presenza del Prefetto Filippo Romano e delle altre istituzioni civili e militari.

“Il maresciallo sacrificò la sua vita proprio contro la criminalità organizzata. Dalla Sicilia e dalla Calabria sono usciti persone che hanno combattuto la mafia, non è il Sud che ha prodotto il male, ma ha prodotto il massimo del bene”, ha detto il prefetto Romano.