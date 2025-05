Appalti e tangenti, clamoroso sviluppo: il super dirigente rimesso in libertà

Clamoroso sviluppo nell’inchiesta su un presunto giro di tangenti e gare d’appalto pilotate. Il principale indagato – il dirigente dell’ufficio tecnico comunale di Licata Sebastiano Alesci – è tornato in libertà. Il burocrate, ritenuto tra le menti del gruppo che avrebbe condizionato gli appalti – era stato arrestato due giorni fa dalla Squadra mobile e posto ai domiciliari.

La procura di Gela, guidata dall’ex procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella, ha ritenuto che non ci fossero elementi tali per effettuare l’arresto in flagranza e che non ci sia stata una valutazione sugli elementi a carico dell’indagato. La procura di Gela ha trasmesso gli atti a quella di Agrigento. Alesci, intanto, è stato rimesso in libertà.