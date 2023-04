“Aggredisce guardia giurata per entrare all’Inps”, condannato empedoclino 

Quattrocento euro di ammenda per aver aggredito e ferito una guardia giurata all’ingresso della sede dell’Inps di Agrigento. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Palermo che ha condannato Luigi Stendardo, 72 anni, residente a Porto Empedocle. All’imputato, difeso dagli avvocati Davide Casà e Gianluca Sprio, in primo grado era stata inflitta la pena di otto mesi di reclusione.

I giudici di secondo grado, accogliendo in parte il ricorso della difesa, hanno escluso le contestazioni più gravi ovvero quelle di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’empedoclino è stato riconosciuto colpevole soltanto del reato di lesioni personali ma senza l’aggravante.

La vicenda risale al settembre 2017. L’uomo si recò nella sede dell’Inps in via Picone, ad Agrigento, pretendendo di essere ricevuto immediatamente per una pratica che lo riguardava. La guardia giurata impedì l’accesso al 72enne che reagì e lo aggredì provocandogli una ferita al collo.