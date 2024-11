Caltabellotta, due indagati per la morte di un bracciante agricolo (ma sono irreperibili) 

La procura di Sciacca ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di due persone – Miloudi Aminy, di 52 anni, e Mahmed Hamzaoui, di 44 anni, entrambi marocchini – per la rissa culminata con la morte di Hakim Elfaquihin, il bracciante agricolo di 29 anni ucciso il 18 novembre dello scorso anno a Caltabellotta. I due indagati, difesi dagli avvocati Pasquale D’Anna e Calogero Lanzarone, risultano irreperibili.

Già nei mesi scorsi erano state avviate le ricerche nell’ultimo domicilio da loro fornito con l’attività che è stata estesa anche nei comuni di Villabate, Alcamo, Castellammare del Golfo e Salemi. Per questa vicenda il marocchino Ahmed Boudra, 34 anni, ha patteggiato 3 anni e 6 mesi per rissa. Secondo quanto ricostruito la vittima, Abdelhakim Falquihi, prima di essere ucciso a bastonate avrebbe avanzato già in passato richieste di denaro e sigarette, disturbando altri occupanti della tendopoli di Caltabellotta.