Contrabbando, sequestrate 1.2 tonnellate di sigarette Chesterfield: un arresto

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Giovanna Quartararo disoccupata di 32 anni accusata di contrabbando di sigarette e sequestrate 1,2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, trovati in un furgone a Palermo in un’area di parcheggio in via Giuseppe Li Bassi. Durante i controlli una pattuglia del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo ha notato, secondo l’accusa, la donna che stava scaricando i cartoni di tabacchi dal furgone. Non appena ha visto i militari ha cercato di fuggire. Con l’aiuto del cane Arca sono iniziati i controlli. Dentro il mezzo sono state trovate 6 mila stecche di sigarette di contrabbando con il marchio “Chesterfield”. La vendita al dettaglio avrebbe fruttato 200 mila euro. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto