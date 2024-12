“Denunciato dal giudice per un commento su Facebook”, archiviata indagine su avvocato

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta a carico dell’avvocato agrigentino Salvatore Pennica. Il penalista era stato denunciato per diffamazione dal magistrato Francesco Provenzano, in servizio alla sezione Gip del tribunale di Agrigento, per un commento ritenuto “fortemente lesivo del suo onore e della sua professionalità”. La vicenda si riferisce al commento Facebook (“negligenza professionale“) che il penalista, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, fece su un articolo riguardante l’esito di un procedimento in corso proprio davanti il giudice Provenzano.

“Da un’attenta lettura del suddetto post appare evidente che nessun esplicito riferimento alle generalità del dott. Provenzano è stato finto dall’indagato né tantomeno dell’avvocato che, a suo dire, avrebbe sperimentato la negligenza professionale del magistrato – scrive il gip Salvucci nelle motivazioni dell’archiviazione. E ancora: “Non si può neppure ragionevolmente sostenere che detti fatti siano stati strumentalmente travisati o manipolati dall”odierno indagato in quanto, dalla documentazione in atti, risulta evidente che, relativamente al provvedimento del 16.03.2023. vi fu effettivamente una disattenzione del magistrato, il quale nella lettura del dispositivo nulla dispose in merito a sei dei nove coimputati”.

Il giudice infine richiama una recente pronuncia della Cassazione: “Costituisce una legittima critica giudiziaria l’utilizzo di espressioni che. seppur aspre. si limitano ad evidenziare una negligenza del magistrato o una valutazione negativa della sua preparazione professionale”.