Droga, sorpreso con 1.3kg marijuana: arrestato

Nel pomeriggio del 29 giugno scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto D.A.A (classe 1973) poiché colto nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile, nel rione “Picanello”, eseguiva un controllo su strada nei confronti di D.A.A il quale, qualche istante prima, accorgendosi degli operatori della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso (Falchi), aveva tentato di evitare il controllo.

Nel corso delle operazioni di identificazione, il soggetto veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso di 1,300 kg, suddivisa in più confezioni, di vario peso, destinate alla successiva vendita.

L’attività di ricerca si estendeva all’abitazione del D.A.A., dove la Squadra Mobile rinveniva ulteriore sostanza stupefacente del medesimo tipo di quella che il catanese aveva con sé, non suddivisa in singole dosi e materiale necessario al confezionamento.

In ragione del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, il D.A.A. veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il P.M. di turno, tradotto presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza per ivi essere mantenuto a disposizione dell’A.G. procedente che, nei giorni scorsi, convalidava l’operato arresto.