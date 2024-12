“Due rapine in un supermercato a Favara”, scarcerato 43enne 

Il tribunale di Sorveglianza di Palermo, accogliendo l’istanza avanzata dall’avvocato Sergio Baldacchino, ha disposto la scarcerazione di Antonio Palumbo, 43 anni, di Favara. L’uomo lascia così il carcere dopo sette mesi.

In quell’occasione i carabinieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della procura di Agrigento, lo avevano arrestato per un residuo di pena di 18 mesi di reclusione. Palumbo è ritenuto l’autore di due rapine messe a segno tra il maggio e il giugno 2020 ai danni del supermercato R7-Sisa di via Cicchillo, a Favara. Adesso sconterà la restante pena ai domiciliari.