“Falso ideologico in atto pubblico”, assolto canicattinese 

Assolto per tenuità del fatto. Lo ha disposto il giudice Emanuela Caturano nei confronti di Vincenzo Amato, originario di Canicattì, accusato di falso ideologico in atto pubblico. All’imputato, difeso dall’avvocato Angelo Asaro, veniva contestato di avere attestato falsamente di non avere procedimenti penali pendenti con una dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla denuncia di attivazione di un esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Porto Empedocle.