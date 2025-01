“L’inchiesta sui clan e il traffico di droga”, esclusa associazione a delinquere per 44enne 

Il tribunale del Riesame, accogliendo parzialmente il ricorso dell’avvocato Salvatore Tirinnocchi, ha annullato due specifiche ipotesi di reato mosse nei confronti di Angelo Tarallo, 44 anni, coinvolto nelle scorse settimane nella maxi operazione dei carabinieri contro le cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle e su un vasto giro di droga. Il tribunale della Libertà ha escluso, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, la contestazione più grave a carico di Tarallo, vale a dire l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Riesame ha altresì annullato, per lo stesso motivo, la contestazione di una singola cessione di droga. Si tratta, nello specifico, dell’episodio risalente al 26 febbraio quando, secondo l’accusa della Dda di Palermo, Tarallo avrebbe venduto 180 grammi di cocaina al favarese Carmelo Fallea.

Nei confronti dell’indagato restano in piedi, al momento, altri quattro episodi di cessione: il primo nel gennaio 2023 sempre in favore di Fallea, il secondo risale al 17 marzo 2023 nei confronti di Massimo Lazzaro, il terzo al 20 marzo 2023 ad Alessandro Trupia e l’ultimo il 3 aprile 2023 in favore di Calogero Morgana. Il blitz dei carabinieri è stato eseguito in due tranche: il 17 dicembre con un provvedimento di fermo e il 14 gennaio con l’ordinanza di custodia cautelare che ha riguardato in tutto 51 indagati. Tra questi proprio Tarallo accusato, come detto, di associazione a delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti e singole cessioni di droga. La più grave delle contestazioni, adesso, è stata annullata dal Riesame tuttavia la misura cautelare nei confronti del 44enne resta la stessa.