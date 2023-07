“Insulti e minacce al comandante dei carabinieri di Ravanusa”, prosciolta 61enne 

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha disposto il non luogo a procedere per remissione tacita della querela nei confronti di Anna Maria Concetta Messana, 61 anni, di Ravanusa. La donna, difesa dall’avvocato Davide Casà, era accusata di minaccia. La vicenda risale al 2017.

Secondo quanto ricostruito, la 61enne avrebbe insultato sui social e minacciato anche in presenza il maresciallo Tirrito, per anni al comando della stazione dei carabinieri di Ravanusa. Ed è proprio dalla querela del militare che è scaturito il procedimento a carico della donna. Il maresciallo, però, ha perdonato implicitamente la signora non presentandosi a testimoniare facendo così cadere le accuse per remissione tacita di querela.