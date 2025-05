Lesioni e maltrattamenti, narese esce indenne dal processo 

Prescrizione per il reato di lesioni e assoluzione per quella di maltrattamenti in famiglia. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, Agata Genna, nei confronti di un imputato di Naro finito a processo in seguito alla denuncia della moglie.

L’uomo era stato accusato di aver aggredito e maltrattato la compagna. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra, è riuscita a dimostrare come gli episodi addebitati fossero sporadici e che dunque venisse meno la continuità tale da configurare il reato di maltrattamenti. Per l’accusa di lesioni, invece, il reato è stato giudicato prescritto poiché precedente al 2019.