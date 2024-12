L’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle: convalidati i primi due fermi 

Provvedimento convalidato e custodia cautelare in carcere. Il gip del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha convalidato il fermo di due dei trenta indagati coinvolti nell’inchiesta sulle cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle e su un vasto traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di Carmelo Fallea, 50 anni, di Favara, e Francesco Firenze, 40 anni, di Castelvetrano. Per entrambi, difesi dagli avvocati Giuseppe Barba e Danilo Tipo, è stata disposta la custodia in carcere.

Sia Fallea che Firenze sono accusati di reati inerenti al traffico di droga. Il primo, in particolare, di aver acquistato da esponenti del clan di Villaseta ingenti quantitativi di cocaina per poi rivenderli. In una di queste occasioni – nel luglio 2023 – scattò l’arresto in flagranza del favarese, sorpreso dai carabinieri in possesso di un panetto di un chilo di polvere bianca. Per questa vicenda, prima del nuovo arresto scattato tra lunedì e martedì, è stato già condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Firenze, originario del trapanese, è accusato di aver svolto il ruolo di mediatore in almeno tre compravendite di partite di cocaina per un peso complessivo di quasi tre chilogrammi.

In arrivo anche i provvedimenti che riguardano gli altri indagati. Tre i giudici che sono chiamati a pronunciarsi sulla richiesta di convalida del fermo avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.