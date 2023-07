“Mancata dichiarazione reddito impresa”, assolti vertici associazione Mnemosine

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca ha disposto l’assoluzione nei confronti di Antonino e Nino Barbera, 85 anni e 53 anni, rispettivamente padre e figlio, legali rappresentanti dell’associazione Mnemosine di Santa Margherita Belice. I Barbera erano accusati di non aver dichiarato il reddito di impresa dal 2013 al 2017 per importi elevatissimi.

Il tribunale li ha assolti “perché il fatto non costituisce reato” per il biennio 2013-2014 mentre “perché il fatto non sussiste” per i restanti anni. L’associazione agrigentina si occupa di formazione del personale scolastico ed è accredito dal ministero dell’Istruzione da oltre 10 anni. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Paolo Femminella e Antonino Augello.