Maxi rissa ad Agrigento, notte di follia: il video della vergogna 

Una vergogna. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto la scorsa notte in via Pirandello, una delle arterie della movida di Agrigento. Un gruppo di ragazzini scatenati, per motivi al momento ignoti, ha dato vita ad una maxi rissa.

Calci, pugni, urla. Decine le persone coinvolte. L’aggressione è stata ripresa con un cellulare e il video in breve tempo è diventato virale sui social. Le immagini immortalano almeno due persone colpite e finite a terra prive di sensi. Il video è adesso al vaglio degli inquirenti. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare tutti i partecipanti per dare nome e cognome ai responsabili.

L’intervento del Sindaco Miccichè:

“Sono sbalordito, sconcertato, amareggiato. E’ questo il mio stato d’animo dopo aver visto questo video. Spero che questi poveri idioti e disadattati vengano immediatamente identificati e “paghino” questi comportamenti delinquenziali accaduti ieri sera in centro città. Ho già parlato con le autorità competenti. Sono fiducioso”.

Il Codacons: “abbiamo davanti gli occhi il fallimento di una intera società”

Più volte il Codacons ha denunciato questo grave allarme sociale, da quando in piena pandemia si registravano i primi casi di incidenti incontrollati ed incontrollabili. “Tutti sanno e nessuna fa nulla – dichiara il Codacons Agrigento – urge una cabina di Regia Provinciale che faccia prevenzione e repressione. Abbiamo davanti agli occhi il fallimento di una intera “società”.

La nota del consigliere Gramaglia:

Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, annuncia un’interrogazione consiliare per sollecitare l’imposizione del Daspo urbano in modo immediato e severo. E poi si rivolge anche ai genitori che eventualmente avessero riconosciuto i propri figli nel video. E afferma: “Tanti genitori si sono indignati sui social per il comportamento diseducativo di Blanco a Sanremo. Non giustifico Blanco, ma quanto meno si è trattato di uno spettacolo già preventivato, anche se il cantante è andato oltre il copione già scritto. Allo stesso modo indignatevi per i vostri figli e agite di conseguenza”.