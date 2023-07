Menfi, trasportano panetti di hashish: due condanne e un proscioglimento 

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha disposto due condanne e un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nel processo a carico di tre imputati accusati di aver trasportato panetti di hashish per un peso complessivo di 270 grammi.

Sei mesi di reclusione, e tremila euro di multa, sono stati inflitti alla ventiduenne Antonella Borelli, di Menfi; otto mesi di reclusione, e quattromila euro di multa, al ventitreenne Matteo Percontra, di Sambuca; non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Antonino Clemente, 38 anni, di Menfi.

Nello stesso procedimento è stato condannato a quattro mesi, per aver riferito il falso, Daniele Torretta, 39 anni, di Menfi. Nel collegio difensivo gli avvocati Accursio Gagliano, Ninni Giardina, Antonino Augello.