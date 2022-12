Minacce a Giorgia Meloni, indagato 27enne di Siracusa

Un ventisettenne della provincia di Siracusa, disoccupato, e’ indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio. L’uomo, secondo quanto emerge dalle indagini della polizia postale e della Digos su disposizione della procura locale, avrebbe pubblicato messaggi di morte all’indirizzo di Giorgia Meloni in relazione ai provvedimenti sul reddito di cittadinanza.

L’uomo, secondo gli investigatori della Polizia postale di Roma, agiva utilizzando uno pseudonimo, attraverso il quale si rivolgeva all’account su Twitter della presidente del Consiglio. Nel corso di una perquisizione sono state sequestrate apparecchiature informatiche e l’account di cui si serviva il ventisettenne.

“Al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fatta bersaglio assieme alla figlia di violenti attacchi via social, vanno i miei più profondi sentimenti di solidarietà e di rinnovata stima per l’azione che sta portando avanti anche sulla necessaria rivisitazione del reddito di cittadinanza”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che aggiunge: “Confidiamo nel lavoro della forze di polizia che, siamo certi, identificheranno quanto prima l’autore di queste frasi sconsiderate, manifestate vigliaccamente attraverso una piattaforma social, che non fanno altro che alimentare odio”.