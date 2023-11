Neonato abbandonato e affidato ad altra famiglia, il tribunale: “Deve tornare dalla madre naturale”

La sentenza non e’ definitiva – ci sono altri due gradi di giudizio ed e’ stato presentato appello – ma il Tribunale per i minorenni di Catania, adeguandosi alla decisione della Cassazione, stabilisce che il piccolo Vittorio Fortunato, nato il 4 novembre del 2020 a Modica e che da tre anni vive con in preadozione in una famiglia del Siracusano, venga “restituito” alla madre naturale entro il 28 dicembre 2023. L’incredibile storia ebbe inizio Il 4 novembre del 2020 in via Saragat a Ragusa, quando un commerciante – che poi si seppe essere il padre naturale del piccolo – insceno’ il ritrovamento di un neonato davanti al suo esercizio commerciale a Ragusa. Era nato da poche ore, il cordone ombelicale non era nemmeno clampato. Lui, quel giorno, si era recato a Modica chiamato dalla ex compagna, con la quale aveva un’altra figlia: la donna aveva appena partorito un bimbo e lo aveva chiamato per chiedere aiuto. Il commerciante aveva avuto dalle mani della ex compagna quel neonato partorito in casa all’insaputa di tutti. Il commerciante chiamo’ i soccorsi; il piccolo venne trasferito in emergenza all’Ospedale Giovanni Paolo II; il neonato era in condizioni critiche ma si riprese in fretta; dopo 20 giorni venne affidato in pre adozione ad una famiglia fuori dal territorio provinciale. Il padre naturale a gennaio di quest’anno e’ stato gia’ condannato in primo grado in abbreviato, a due anni di reclusione per abbandono di minore. La stessa accusa e’ contestata alla ex compagna, la madre naturale: per lei il processo davanti al Tribunale di Ragusa e’ ancora in corso. La prossima udienza e’ stata fissata per il 9 febbraio 2024. Nel frattempo la madre naturale sostiene che quel bambino lei non lo aveva mai voluto abbandonare ma lo aveva affidato all’uomo affinche’ lo portasse in ospedale.

Comincio’ un’altra vicenda giudiziaria. La madre naturale del bambino, attraverso il suo legale Angelo Iemmolo, ha chiesto l’annullamento della dichiarazione di adottabilita’ del piccolo sulla quale si e’ pronunciata la Cassazione, secondo cui il Tribunale dei minorenni ha commesso un errore: non avrebbe verificato, come di dovere, il fatto che quel bambino i genitori naturali li avesse, privando loro anche del diritto di “ravvedimento”. E prima della dichiarazione di adottabilita’, i genitori naturali erano gia’ noti. La donna, a cavallo dell’estate e sempre per decisione del Tribunale, doveva essere messa in condizioni di potere incontrare – in situazione protetta – suo figlio ma questi incontri non sono ancora mai avvenuti. Un terzo aspetto riguarda i genitori adottivi , quelli che il piccolo Vittorio Fortunato (questo il nome che era stato dato all’Ospedale al bimbo, che ora si chiama in un altro modo) che ha compiuto tre anni chiama ‘mamma’ e ‘papa”. La mamma, che si identifica anonimamente come “mamma Miele” ha lanciato una petizione su change.org che in pochi giorni ha raccolto oltre 21.000 firme. La donna che racconta la storia del piccolo arriva all’epilogo, e conclude cosi’: “Immaginate un bambino, che ha gia’ subito un rifiuto in grembo e un abbandono cruento alla nascita, essere costretto a lasciare, dall’oggi al domani, tutte le sue certezze, il suo mondo, le braccia sicure e il calore di mamma e papa’, gli unici affetti che abbia conosciuto, per essere inserito forzatamente in un contesto in cui tutto e’ estraneo compresa la persona che dovrebbe iniziare a chiamare “mamma”… Immaginate per un attimo il dolore nel cuore di un bambino cosi’ piccolo, il senso di smarrimento, la disperazione nel cercare i genitori e non trovarli piu’. Non c’e’ nulla in questa storia che sia nel miglior interesse del bambino. Ci appelliamo quindi a Voi, allo spirito di umanita’ e protezione che governa anche la Commissione Onu per i Diritti del fanciullo. Non vogliamo permettere che il nostro bimbo sia costretto a subire un secondo abbandono, che provocherebbe un trauma indelebile ed irreparabile. Lui conosce una sola mamma e un solo papa’ da sempre: noi, che lo amiamo incondizionatamente cosi’ come lui ama follemente noi”. La firma in calce al documento e’ “La Mamma e Papa’ di Miele”.