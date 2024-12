“Nessun maltrattamento su studenti disabili”, preside e tre docenti assolti

Nessun maltrattamento. I giudici della quarta sezione penale della Corte di Appello di Palermo hanno assolto la preside e tre insegnanti dell’istituto “Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro dall’accusa di maltrattamenti nei confronti di alcuni studenti disabili.

Si tratta di Laura Carmen Sanfilippo, 56 anni, e gli insegnanti di sostegno Vincenzo Fontana, 64 anni; Giuseppina Clementi, 58 anni e Lillo Quinto Marino, 63 anni (difesi dagli avvocati Santo Lucia, Daniela Posante e Francesco Scopelliti). Confermata, dunque, la sentenza di primo grado emessa tre anni fa dal tribunale di Agrigento quando dirigente scolastico e docenti furono assolti “perché il fatto non sussiste”. La Corte di Appello ha altresì disposto il pagamento delle spese processuali a carico delle parti civili costituitesi.

La vicenda scaturisce proprio dalle denunce dei genitori di alcuni alunni i quali sostenevano che i figli fossero lasciati in disparte durante le attività, senza un preciso percorso didattico e addirittura davanti al computer senza far niente. Preside e insegnanti – che si sono sempre professati innocenti – erano accusati di maltrattamenti e, in particolare, di aver “omesso di “prestare assistenza, educare, istruire e integrare tre studenti nel percorso formativo impedendo loro di conseguire le necessarie competenze e di inserirsi nel contesto scolastico”. La procura generale di Palermo impugnò le assoluzioni di preside e insegnanti chiedendo nei loro confronti condanne con una pena compresa tra i 24 ai 30 mesi di reclusione. La Corte di Appello, confermando invece la sentenza di primo grado, ha assolto tutti gli imputati. La parte civile è rappresentata dagli avvocati Luigi Troja e Marco Giglio.