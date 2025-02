Paolo Guido proposto a procuratore di Bologna, è il magistrato che catturò Messina Denaro 

Due proposte dalla Quinta Commissione del Csm per il posto di procuratore capo di Bologna: 3 voti (Eligio Paolini, Ernesto Carbone e Claudia Eccher) sono andati all’attuale procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, e 3 voti (Michele Forziati, Domenica Miele e Maurizio Carbone) per Rosa Raffa, attuale procuratore aggiunto a Messina. Le due proposte per coprire il posto lasciato vacante da Jimmy Amato, attuale procuratore generale in Corte d’Appello a Roma, dovranno ora essere votate dal plenum.