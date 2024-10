Peculato, pm chiede assoluzione per amministratori Airgest

La Procura della Repubblica a Trapani ha chiesto l’assoluzione dall’accusa di peculato per gli amministratori di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. Il pm Antonella Trainito ha motivato la richiesta “perché il fatto non costituisce reato” per l’attuale presidente Salvatore Ombra, i suoi precedessori Salvatore Castiglione e Franco Candido Giudice, i vicepresidenti Fabrizio Bignardelli e Paolo Angius, i direttori generali Giuseppe Russo e Giancarlo Guardare e l’amministratore delegato Vittorio Fanti. Gli indagati erano accusati di aver distratto 18 milioni di euro di tasse addizionali comunali sui diritti d’imbarco dei passeggeri, somme che avrebbero dovuto essere versate all’Inps e invece sarebbe state utilizzate per coprire altre difficoltà finanziarie.