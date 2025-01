Sciacca, 87 enne investita da auto: aperta inchiesta dalla Procura

La Procura della Repubblica di Sciacca, su disposizione del sostituto procuratore Michele Marrone, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare le cause della morte di Calogera Bongiovì 87enne rimasta vittima in un incidente stradale.

Al momento però tanti gli interrogativi ai quali i Carabinieri della locale compagnia, che indagano sull’accaduto, stanno cercando di rispondere; per prima cosa è stata sentita la donna che era alla guida della Fiat Panda che, ancora in stato di shock, avrebbe detto di non aver visto l’anziana donna. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle immagini di videosorveglianza che insistono nella zona, per cercare di capire se Calogera Bongiovì fosse già a terra, prima che arrivasse l’auto.

Al momento il corpo della pensionata si trova all’obitorio in attesa di eventuali disposizioni dell’autorità giudiziaria. (Foto Telemontekronio)