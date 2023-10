Stupro di gruppo: in corso da 6 ore testimonianza vittima

E’ in corso da 6 ore l’incidente probatorio, davanti al gip di Palermo Clelia Maltese, che deve far luce sullo stupro di gruppo subito a luglio da una 19enne palermitana. La ragazza, su decisione della procura, viene ascoltata, davanti a sei dei sette accusati – uno era minorenne all’epoca dei fatti e comparirà davanti al giudice dei minori – nel contesto protetto dell’incidente probatorio che si svolge a porte chiuse. La testimonianza sarà poi acquisita all’eventuale dibattimento. La ragazza, che ha denunciato i suoi stupratori, ha prima risposto alle domande del pm, ora sta interloquendo coi legali degli indagati, tutti in stato di detenzione e presenti in aula, nel palazzo di giustizia di Palermo. La vittima è arrivata in tribunale in mattinata ed è stata fatta entrare da un ingresso laterale.