Giudiziaria

Tenta di adescare bambino in una sala giochi a Montallegro, indagato 64enne 

I fatti al centro dell’inchiesta risalgono a due mesi fa e scaturiscono dalla denuncia presentata dai genitori del piccolo

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Avrebbe tentato di adescare un bambino di nove anni in una sala giochi prima regalandogli due euro per seguirlo da solo in un vicolo e poi tentando di baciarlo in bocca. Un 64enne di Montallegro è indagato per tentati assi sessuali con un minorenne. I fatti al centro dell’inchiesta risalgono a due mesi fa e scaturiscono dalla denuncia presentata dai genitori del piccolo. Il ragazzino, infatti, dopo l’episodio avrebbe raccontato tutto a mamma e papà.

Questi ultimi si sono così recati dai carabinieri. La vicenda si sarebbe svolta in una sala giochi del paese. L’uomo, secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, avrebbe prima rimproverato il bambino che si trovava in compagnia di alcuni amici. Poco dopo gli avrebbe regalato due euro invitandolo in un vicolo e, ancora, avrebbe tentato di baciarlo in bocca. Il minore sarebbe riuscito, dunque, a fuggire.

Il pm Gaspare Bentivegna, che coordina le indagini, ha chiesto e ottenuto lo svolgimento dell’incidente probatorio disposto dal gip Micaela Raimondo. L’audizione del bambino si è svolta in forma protetta. L’indagato ha nominato l’avvocato Teo Calderone mentre i genitori sono rappresentati dagli avvocati Teresa Balsamo e Fabio Inglima Modica.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Furto al supermercato nella notte, 43enne arrestato in flagranza
Ultime Notizie

Ai domiciliari sorpreso a spacciare, arrestato
AperturaIn aggiornamento

Ancora uno scandalo sulla sanità, 12 misure cautelari per mazzette nelle gare d’appalto 
Apertura

Sequestrati 40 chili di formaggi mal conservati, nei guai venditore ambulante di Favara
Agrigento

Occupano posti dei disabili nel parcheggio dell’ospedale, multe ai “furbetti”
PRIMO PIANO

Ragazzino sequestrato a Vittoria, scattano 3 arresti
banner italpress istituzionale banner italpress tv