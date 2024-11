“Violenza sessuale di gruppo”, tre agrigentini e l’olimpionico Pizzolato a processo

Tre agrigentini e campione olimpionico a processo per violenza sessuale di gruppo aggravata. È ripreso questa mattina, davanti i giudici del tribunale di Trapani, l’udienza a carico di Antonino Pizzolato, 28 anni, due volte medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Sul banco degli imputati, insieme all’atleta, siedono anche tre giovani agrigentini: si tratta di Davide Lupo, 31 anni di Ribera; Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea; Stefano Mongiovì, 30 anni, di Ribera. La vicenda scaturisce dalla denuncia di una turista finlandese, oggi sentita in aula, che ha raccontato di aver subito una violenza sessuale in un residence sul lungomare di Trapani il 22 luglio 2022.

La donna, in compagnia di due amiche (testimoni nel processo), avrebbe trascorso la serata con gli imputati prima in un ristorante del centro, poi in discoteca e infine si sarebbe spostata nel residence con uno dei quattro accusati. La persona offesa, che si è costituita parte civile tramite l’avvocato Paolo Pellegrino, ha raccontato in aula le violenze, di aver provato a fermarli, ma poi terrorizzata sarebbe rimasta immobile in attesa che tre dei quattro imputati finissero di abusare di lei. Ai quattro, che hanno sempre respinto le accuse, viene contestata anche l’aggravante di aver commesso il fatto su persona “con un autocontrollo limitato e in stato di torpore e di inibizione mentale tale da impedirle di respingere con energia gli atti di violenza”. Nel collegio difensivo – tra gli altri – gli avvocati Santo Lucia e Paolo Paladino.