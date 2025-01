Violenza sessuale durante festa ad Aragona, 12 anni di carcere a gruppo di giostrai 

Dodici anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di una ragazzina, all’epoca dei fatti tredicenne, durante i festeggiamenti della Madonna di Fatima ad Aragona. I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno condannato tre giostrai: si tratta di Riccardo Fonte, 66 anni, di Caltanissetta; Bogdan Petru Corcoz, 28 anni; Vasile Lucian Isache, 31 anni. Un quarto imputato – Cosmin Babiuc Pavel, 31 anni – ha fatto perdere le sue tracce. Il processo a suo carico, qualora dovesse essere rintracciato, ripartirà da capo. Il tribunale ha altresì disposto una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della persone offesa di 80 mila euro. Accolta quasi totalmente la richiesta del pm Elenia Manno che, a margine della requisitoria, aveva proposto 14 anni di reclusione per tutti gli imputati.

La vicenda risale al 13 maggio 2015 in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Fatima ad Aragona e scaturisce dalla denuncia presentata dalla madre della ragazzina. Un processo in cui non sono mancati i colpi di scena come quello avvenuto nell’udienza del novembre dello scorso anno quando due delle amiche della ragazza ritrattarono in aula l’intera versione dei fatti fornita durante le indagini alla polizia. Gli imputati sono difesi dagli Salvatore Cusumano, Samantha Borsellino, Marcello Lus e Valentina Burgio. La persona offesa è rappresentata dagli avvocati Daniela Posante e Antonella Arcieri.