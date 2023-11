Cimitero comunale di Grotte, al via lavori agli impianti di illuminazione

“In questi anni abbiamo deciso di destinare i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche ricevuti dallo Stato per euro 280.000,00 per Lavori di efficientamento e risparmio energetico del Cimitero Comunale, ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione votiva e degli impianti elettrici dei corpi di fabbrica. Nel 2022 sono stati già spesi 140.000,00 per la parte del Cimitero segnata in rosso. In questi giorni sono iniziati i lavori per la parte segnata in giallo per un importo di 70.000,00 euro. Il prossimo anno saranno effettuati i lavori (sempre per 70.000,00 euro) per la parte indicata in verde. Un altro impegno mantenuto dalla nostra Amministrazione”. Questa la nota del sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.