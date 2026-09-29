Aica, completato il potenziamento del depuratore di Joppolo Giancaxio

All’atto della consegna da parte del Comune di Joppolo Giancaxio ad AICA, l’impianto di depurazione in contrada Cacici risultava privo di fornitura elettrica e dunque sprovvisto di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche. AICA, ha affidato a un professionista esterno la progettazione esecutiva dell’impianto elettrico e, successivamente alla consegna del progetto, ha espletato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza il 20/11/2024, avviati il 13/01/2025 e ultimati qualche settimana fa’. Gli interventi hanno riguardato: la realizzazione dell’impianto elettrico generale e della messa a terra: fornitura e posa della distribuzione primaria e secondaria; adeguamento e installazione dei quadri elettrici necessari al funzionamento di tutti i reparti; l’nstallazione dell’impianto di illuminazione esterna su pali: punti luce per visibilità notturna, continuità del servizio e sicurezza dell’area; la posa in opera di un box prefabbricato adibito a locale uffici e sala quadri: ambiente tecnico climatizzato per il quadro elettrico principale e le funzioni amministrative/operative; la fornitura e messa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche: pompe, motori, azionamenti e unità ausiliarie integrate nel processo depurativo. Inoltre, la fornitura, l’installazione e la configurazione del sistema di supervisione SCADA: piattaforma di controllo e monitoraggio remoto per gestione operativa, telelettura, allarmi e storicizzazione dati, integrata con l’automazione e l’impianto elettrico.

A seguito degli interventi l’impianto è pienamente operativo e autosufficiente dal punto di vista elettrico, garantendo la continuità del servizio depurativo per il Comune di Joppolo Giancaxio, maggiore conformità normativa, riduzione dei rischi di guasto, ottimizzazione delle attività di gestione e manutenzione e miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli operatori. Dichiarazioni:

– Sindaco di Joppolo Giancaxio, Domenico Migliara: “Dopo aver ceduto le reti idriche ed il depuratore, Aica ha fatto un ottimo lavoro, ha proceduto a redigere un progetto esecutivo per rendere il depuratore efficiente. E’ stato fatto un impianto elettrico e tutti i servizi di depurazione stanno funzionando abbastanza bene, I lavori sono stati completati. Quindi un grande risultato sia per il comune di Joppolo che per AICA. Ringrazio il Direttore Generale Fiorino e la Presidente Nobile per il grande lavoro realizzato per il sistema di depurazione di Joppolo Giancaxio”

Presidente del CdA di AICA Dott.ssa Danila Nobile: “Consegniamo oggi un impianto pienamente efficiente e tecnologicamente aggiornato. L’operazione testimonia l’impegno di A.I.C.A. nel valorizzare le infrastrutture idriche del territorio, assicurando standard di esercizio elevati e risposte concrete alle esigenze dei cittadini.” “Consegniamo oggi un impianto pienamente efficiente e tecnologicamente aggiornato. L’operazione testimonia l’impegno di A.I.C.A. nel valorizzare le infrastrutture idriche del territorio, assicurando standard di esercizio elevati e risposte concrete alle esigenze dei cittadini.

Direttore Generale di AICA Francesco Fiorino: “Gli interventi realizzati, dall’impianto elettrico alla messa in esercizio del SCADA, rendono l’impianto di Joppolo Giancaxio sicuro, monitorabile e facilmente manutenibile. Continueremo con monitoraggi e aggiornamenti per garantire performance stabili e conformità normativa.”