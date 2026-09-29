Agrigento

Ancora una lite in via Atenea, 30enne picchiato e lasciato a terra privo di sensi 

Secondo episodio violento, nel giro di ventiquattro ore, in via Atenea. Un’altra rissa si è verificata nella notte tra sabato e domenica

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Secondo episodio violento, nel giro di ventiquattro ore, in via Atenea. Un’altra rissa si è verificata nella notte tra sabato e domenica quando alcuni passanti hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza dopo aver visto un trentenne tunisino privo di sensi a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito il malcapitato all’ospedale San Giovanni di Dio.

Il ragazzo ha riportato traumi sparsi ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri che, poco dopo, hanno fermato un nigeriano. La sua posizione è al vaglio poiché potrebbe aver partecipato all’aggressione ma non sarebbe stato l’unico. Appena la sera prima un altro episodio increscioso si era verificato proprio in quella zona quando un 27enne agrigentino è stato accerchiato e picchiato da un gruppetto di coetanei. 

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