Licata, Sofia Bonvissuto convocata per il Trofeo Coni di Beach Handball

Sofia Bonvissuto – atleta dell’Halikada Gattopardo – è stata convocata per rappresentare la Sicilia al Trofeo Coni in programma dal 4 al 7 Ottobre a Taranto, in Puglia. Si tratta di una manifestazione di Beach Handball a cui prenderanno parte tutte le regioni della Penisola. La Sicilia si presenta a questa competizione da campione in carica avendo vinto l’anno passato.

Sofia Bonvissuto arriva a questa convocazione da Campione d’Italia under 16 dopo il successo centrato dall’Halikada a Senigallia nel mese di Luglio. “Le convocazioni delle nostre ragazze alle varie selezioni – fanno sapere in casa Halikada – testimoniano il lavoro svolto negli ultimi anni a livello di settore giovanile. Al Trofeo Coni partecipiamo ormai da 3 anni consecutivi con nostri atleti. Sofia rappresenta la punta di un iceberg con tante nostre atlete in rampa di lancio. Sentiamo la responsabilità del titolo vinto in estate e stiamo continuando a lavorare seguendo quella direzione”.