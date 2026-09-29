Sport

Licata, Sofia Bonvissuto convocata per il Trofeo Coni di Beach Handball

L'atleta dell’Halikada Gattopardo rappresenterà la Sicilia al Trofeo Coni in programma dal 4 al 7 Ottobre a Taranto

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Sofia Bonvissuto – atleta dell’Halikada Gattopardo – è stata convocata per rappresentare la Sicilia al Trofeo Coni in programma dal 4 al 7 Ottobre a Taranto, in Puglia. Si tratta di una manifestazione di Beach Handball a cui prenderanno parte tutte le regioni della Penisola. La Sicilia si presenta a questa competizione da campione in carica avendo vinto l’anno passato.

Sofia Bonvissuto arriva a questa convocazione da Campione d’Italia under 16 dopo il successo centrato dall’Halikada a Senigallia nel mese di Luglio. “Le convocazioni delle nostre ragazze alle varie selezioni – fanno sapere in casa Halikada – testimoniano il lavoro svolto negli ultimi anni a livello di settore giovanile. Al Trofeo Coni partecipiamo ormai da 3 anni consecutivi con nostri atleti. Sofia rappresenta la punta di un iceberg con tante nostre atlete in rampa di lancio. Sentiamo la responsabilità del titolo vinto in estate e stiamo continuando a lavorare seguendo quella direzione”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Ispezioni in aziende e cantieri edili, sanzioni per oltre 10 mila euro nell’Agrigentino
Agrigento

Ancora una lite in via Atenea, 30enne picchiato e lasciato a terra privo di sensi 
Agrigento

Trovato il cadavere di un 74enne in un’abitazione ad Agrigento, forse un malore fatale  
Agrigento

Ladri nella sede dell’Agenzia delle Entrate, svuotati distributori automatici di snack
Apertura

Colpi di pistola contro un’abitazione a Licata, indaga la Polizia
banner italpress istituzionale banner italpress tv