Chiede di parlare con il medico e aggredisce infermiere, denunciato

Nuova aggressione all’ospedale Cervello di Palermo. Il parente di un paziente che pretendeva di parlare col medico immediatamente ha fatto irruzione al triage del pronto soccorso scagliandosi contro un infermiere al banco accettazioni e tirando il monitor del pc. Nonostante il personale avesse spiegato che i medici sarebbero usciti a breve per dare informazioni, l’uomo è andato in escandescenza e ha aggredito verbalmente l’operatore sanitario davanti agli altri utenti per poi allontanarsi. I carabinieri lo hanno rintracciato e hanno ascoltato i testimoni presenti che hanno assistito alla scena per confermare l’identità. L’aggressore è stato denunciato. All’infermiere è stato riscontrato un picco ipertensivo ed è stato prescritto il riposo.