Installazione antenna 5G a Joppolo, il comitato ribadisce il no

Il Comitato di Salute Pubblica che si è costituito lo scorso 17 gennaio dopo il Consiglio Comunale che si è tenuto a Joppolo Giancaxio sulla questione dell’imminente installazione dell’Antenna 5G in pieno centro urbano, questa mattina si è dato appuntamento sul luogo del cantiere insieme ai cittadini joppolesi per ribadire il proprio dissenso alla logica di sviluppo delle multinazionali che a vantaggio di alcuni e a danno di molti impongono tecnologie sul territorio senza consultare le istituzioni locali elette democraticamente. Al sit in hanno preso parte anche l’amministrazione comunale e il consiglio comunale tutto.

“Nessuno mai certificherà che le frequenze del 5G o che le onde elettromagnetiche fanno male se le loro sorgenti sono prossimi alle abitazioni, alle scuole … ma il fatto che il Parlamento abbia legiferato espropriando ai Comuni e ai Sindaci la competenza sulla concessioni delle autorizzazioni per le installazioni di tali impianti tecnologici è un fatto che calpesta decisamente la dignità e il valore della vita,” dichiara Enzo Carrubba Referente Comitato di Salute Pubblica – Joppolo Giancascio

“Nonostante un regolamento comunale prevedesse specifiche aree dove poter installare una possibile antenna 5G, Joppolo si vede costretta a subire le decisioni di una sentenza TAR che non ha lasciato margine di scampo a far rivedere alla società installatrice dell’antenna il punto dove ubicare tale antenna.

Attendiamo in modo rispettoso la sentenza del CGA fissata per il prossimo 7 febbraio e assicuriamo a chi di dovere che il Comitato continuerà a seguire, con attenzione, l’evoluzione dei fatti suggerendo all’Amministrazione Comunale precisi interventi per manifestare con più determinazione ogni azione utile per la tutela della salute pubblica”, ha concluso il referente Carrubba.