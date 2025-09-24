Poste Italiane, al via i lavori nell’ufficio postale di Joppolo Giancaxio
La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Raffadali in via Padre Francesco Spoto
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Joppolo Giancaxio da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.
La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Raffadali in via Padre Francesco Spoto, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, e dotato ATM Postamat operativo h24. Qui, negli orari standard dell’ufficio di riferimento, i clienti della sede di Joppolo Giancaxio potranno effettuare le operazioni finanziarie pertinenti al proprio ufficio e il ritiro della posta a firma in giacenza.
La sede di via Kennedy infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.
La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Joppolo Giancaxio avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.
Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via Kennedy i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.
Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per la seconda metà di ottobre, l’ufficio postale di Joppolo Giancaxio tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.