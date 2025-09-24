Joppolo Giancaxio

Poste Italiane, al via i lavori nell’ufficio postale di Joppolo Giancaxio

La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Raffadali in via Padre Francesco Spoto

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Joppolo Giancaxio da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Raffadali in via Padre Francesco Spoto, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, e dotato ATM Postamat operativo h24. Qui, negli orari standard dell’ufficio di riferimento, i clienti della sede di Joppolo Giancaxio potranno effettuare le operazioni finanziarie pertinenti al proprio ufficio e il ritiro della posta a firma in giacenza.

La sede di via Kennedy infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. 

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Joppolo Giancaxio avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. 

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via Kennedy i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. 

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per la seconda metà di ottobre, l’ufficio postale di Joppolo Giancaxio tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Trapani

Ryanair torna a investire sull’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi
Apertura

La morte di Marco Chiaramonti, dirigente comunale indagato per omicidio colposo 
Apertura

Ferito in agguato mafioso ma i killer avevano sbagliato bersaglio: “Infortunio sul lavoro”
Cultura

Concordia, uno spazio di dialogo e di voce: Ad Agrigento il progetto di Esther Regueira
Joppolo Giancaxio

Poste Italiane, al via i lavori nell’ufficio postale di Joppolo Giancaxio
Sicilia by Italpress

Mafia, Curcio “I capi clan continuano a dirigere dal carcere, andrebbero schermati i cellulari” / Video