Al via i lavori di manutenzione delle strade di Lampedusa, Mannino: “Sono contento”

“Dopo quasi quarant’anni di attesa, promesse disattese e speranze affievolite, prendono finalmente il via i lavori di manutenzione straordinaria delle nostre strade a Lampedusa”. A renderlo noto è il primo cittadino Filippo Mannino.

“Per troppo tempo, la condizione del manto stradale ha rappresentato non solo un disagio quotidiano per residenti e turisti, ma anche un simbolo tangibile dell’immobilismo e della sfiducia nella possibilità di cambiamento. Oggi, invece, continua Mannino, apriamo un nuovo capitolo: non solo parte il cantiere, ma parte una visione diversa di gestione del territorio, fondata su interventi concreti, programmazione, ascolto e cura.”

I lavori interesseranno in una prima fase la strada di ponente, per poi spostarsi verso il centro abitato.

“Sappiamo che il cantiere può causare temporanei disagi, ma vi chiediamo pazienza: ogni metro sistemato è un passo avanti verso un’isola più sicura, più decorosa, più vivibile. Ringrazio chi, in questi 3 anni, ha continuato a credere che fosse possibile cambiare, anche quando sembrava impossibile. Questo traguardo è frutto della determinazione dell’amministrazione comunale, della collaborazione con gli enti sovracomunali, e dell’impegno del nostro ufficio tecnico coordinato dall’Ing. Gambino”, ha concluso Mannino.

Successivamente i lavori si sposteranno su Linosa.