Si dimette il segretario dell’assessore regionale al Turismo, è indagato per corruzione 

Si è dimesso Giuseppe Di Martino, segretario particolare dell’assessore regionale al Turismo in Sicilia, Elvira Amata (FdI). Di Martino, che aveva assunto l’incarico il 15 gennaio scorso, è tra gli indagati per corruzione nell’inchiesta della Procura di Palermo su presunti scambi di favori tra politici e imprenditori in un giro di finanziamenti pubblici e consulenze, finiti sotto la lente degli investigatori. Anche l’assessore Amata è indagata per corruzione, stamani ha ricevuto la notifica di conclusione delle indagini, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio.

Nella stesso filone investigativo sono coinvolti il presidente dell’Assemblea siciliana Gaetano Galvagno (FdI) – oltre la corruzione s’indaga anche per peculato -, l’imprenditore dello spettacolo Nuccio La Ferlita, Marcella Cannariato che è vice presidente della Fondazione Dragotto e si è dimessa dal consiglio di indirizzo della Fondazione teatro Massimo di Palermo, Marianna Amato che è dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, e Sabrina De Capitani, che ha rimesso il mandato di portavoce del presidente dell’Ars.