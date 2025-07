Riapre a Sciacca il teatro Samonà con una mostra su Caravaggio

Riaprirà con una grande mostra su Caravaggio il teatro popolare di Sciacca, struttura di proprietà della Regione Siciliana progettata da Giuseppe ed Alberto Samonà a metà degli anni Settanta e, dopo una breve parentesi risalente a una decina d’anni fa, poi nuovamente chiusa al pubblico.

“Caravaggio, tra l’oscurità e la luce”: questo il titolo dell’esposizione, che si inserisce all’interno degli eventi di Agrigento Capitale della Cultura 2025, e che sarà inaugurata il 1 agosto, rimanendo a disposizione dei visitatori fino al 14 dicembre. La mostra è promossa da “Mediterranea Arte” e “Navigare”, è curata da Denis Depaoli con Giulia D’Achille ed Elia Pilati e gode del patrocinio della presidenza della Regione Siciliana, dell’assessorato regionale ai Beni culturali, del Libero consorzio di Agrigento e del comune di Sciacca. L’ appuntamento rappresenta dunque un nuovo capitolo culturale per Sciacca, trasformando il teatro popolare Samonà in un inedito spazio espositivo.

L’esposizione propone un viaggio in cinque sezioni attraverso 22 opere di vari artisti che testimoniano l’eredità visiva concettuale ed emotiva lasciata da Michelangelo Merisi detto il Caravaggio e la sua profonda influenza sull’arte italiana ed europea del Seicento. Fulcro assoluto dell’esposizione, l’opera originale “L’incredulità di San Tommaso”, un dipinto in cui Caravaggio coglie con precisione anatomica e forza teatrale, l’istante in cui il dubbio si trasforma in luce.