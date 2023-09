Alimenti non tracciati o scaduti, sanzionati titolari di due ristoranti a Lampedusa

Pesce e carne non tracciati, conservati non in maniera idonea o addirittura scaduti. I carabinieri del Nas hanno effettuato mirati controlli in due ristoranti di Lampedusa portando alla luce alcune irregolarità. Al termine delle ispezioni i titolari delle due attività commerciali sono stati sanzionati per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo dell’Hccp. In totale sono stati sequestrati oltre 140 chilogrammi tra carne e pesce. Trenta chili di carne nel primo ristorante, la restante parte nel secondo.