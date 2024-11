Ancora sbarchi a Lampedusa: proseguono trasferimenti

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove stamani nell’hotspot erano presenti 830 ospiti. Per 300 stamani la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento con il traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Intanto sulla più grande delle Pelagie continuano gli approdi: dopo i 700 migranti arrivati ieri, altre due carrette del mare con 52 e 14 persone sono state intercettate dai militari della Guardia di finanza. In quattro, invece, sono riusciti a raggiungere direttamente la terraferma e sono stati bloccati dai carabinieri.