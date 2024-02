Anziano finito in mare a Lampedusa: salvato dai Vigili del fuoco

Tre vigili del fuoco in servizio al distaccamento di Lampedusa hanno salvato un 86enne che ieri sera, mentre pescava, è scivolato sugli scogli, ha battuto la testa ed è finito in mare. I pompieri Roberto Lentini, Salvatore Rizzo e Vincenzo Piazza erano liberi dal servizio quando, a Cala Uccello, hanno notato confusione e agitazione. Sono subito intervenuti e accertando che un anziano era finito in mare, si sono mobilitati per recuperare, salvandolo di fatto, il pensionato. Ad aiutarli anche alcuni lampedusani. E’ stata fatta intervenire l’ambulanza che ha portato l’anziano al poliambulatorio dove i medici hanno accertato che l’86 enne,spaventato e infreddolito, stava bene.