Gdf, visita del generale De Gennaro ai reparti di Lampedusa

Nella mattinata odierna, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. D. Leandro Cuzzocrea, si è recato in visita presso la Tenenza e la Sezione Operativa Navale di Lampedusa per incontrare e ringraziare le fiamme gialle in servizio sull’isola. Al suo arrivo è stato accolto dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale,Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, e dal Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, per recarsi poi presso le due caserme del Corpo, ove ha voluto salutare singolarmente ognuno dei finanzieri del comparto ordinario e di mare di stanza a Lampedusa e impegnato quotidianamente in prima linea nella gestione dei flussi migratori in stretta sinergia con le altre Forze di polizia e con i colleghi europei dell’Agenzia FRONTEX. Successivamente, presso il Molo “Favaloro”, sede degli ormeggi delle unità navali, nonché punto di approdo principale dei migranti, il Comandante Generale è salito a bordo di un’imbarcazione del Corpo per fare un punto di situazione sulle diverse attività operative e di soccorso condotte nelle acque del Canale di Sicilia, rivolgendo un particolare apprezzamento ai militari che sono intervenuti nel salvataggio di 245 migranti in balia delle onde nella notte tra il 21 e il 22 ottobre scorso, solo l’ultima, in ordine di tempo, delle numerose operazioni effettuate. A conclusione della breve crociera, il Generale De Gennaro ha voluto ancora una volta complimentarsi con tutto il personale per la professionalità e la dedizione dimostrate ogni giorno, per la qualità del supporto fornito e per la capacità ad operare in sintonia con tutti gli attori istituzionali, nazionali ed europei a presidio dei confini dell’Unione.La visita del Comandante Generale testimonia il forte impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai trafficanti di esseri umani e, soprattutto, nelle operazioni di soccorso a salvaguardia del bene supremo della vita.