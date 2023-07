Il ministro Piantedosi su Lampedusa: “Merita il premio Nobel per la pace”

“Noi stiamo rafforzando tutta la rete di accoglienza con l’obiettivo di vedere le iniziative che si adottano per fermare i flussi e portare beneficio al sistema di accoglienza. Oggi la Croce Rossa ha detto che dal primo giugno le presenze dell’hotspot di Lampedusa sono state 26mila e questi numeri segnano la portata del fenomeno e dell’importanza che il governo sta avendo per tutto questo. Lampedusa meriterebbe il premio Nobel per la pace”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della firma del protocollo in prefettura a Palermo con la Regione Siciliana sui beni confiscati alla mafia.