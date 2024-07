Insulti su un muro al sindaco di Lampedusa: “Non ci piegheremo alle minacce”

“Nelle scorse ore qualcuno ha avuto la “brillante idea” di scrivere delle frasi ingiuriose nei miei confronti, abbandonando sul posto alcune mini bombole di gas ed imbrattando dei muretti. Non so quale fosse l’obiettivo di questa condotta spregevole, ma se qualcuno pensa che possa ostacolare il lavoro che stiamo portando avanti contro l’abbandono dei rifiuti o altro, si sbaglia di grosso perché otterrà solo l’effetto contrario”. Queste le parole del sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino dopo l’episodio.

“Dal prossimo mese entreranno in funzione diverse postazioni fisse di telecamere di sorveglianza, e le rispettive centrali operative saranno gestite direttamente dalla Tenenza dei Carabinieri e dal Comando di Polizia Municipale.Il fatto che io sia disponibile ed educato con tutti, ed assuma sempre un atteggiamento istituzionale, non rispondendo a delinquenti acclarati, a gente che parla a vanvera, a persone che fanno accuse senza cognizione di causa, non significa che sia consentito fare o dire ciò che si vuole. La tolleranza ha un limite. Nella giornata di oggi, intanto, denuncerò l’accaduto alle Autorità preposte. Dopodiché continueremo a lavorare nella trasparenza e nell’onestà per il bene comune – seppur tra mille difficoltà – e non ci faremo piegare dalle minacce e dall’arroganza di chi prova a togliere la dignità a queste isole”, ha concluso il primo cittadino.

Parole di solidarietà e vicinanza arrivano dal vicesindaco Attilio Lucia che in un post Facebook ha scritto: “Voglio ricordare a qualche vigliacco che Filippo Mannino è alla base del suo impegno un bravo ragazzo onesto e che gli uffici del comune sono sempre aperti a tutti e siamo sempre disponibili ad ogni confronto costruttivo per la nostra comunità da ripulire non solo dai rifiuti urbani ma anche da rifiuti umani che si prendono la libertà di violentare la nostra Lampedusa, la mia solidarietà a Filippo ha anche un aspetto di amicizia per il percorso difficile che stiamo facendo insieme. Oggi andiamo avanti con più convinzione”.