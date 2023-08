Lampedusa, 3.593 migranti nell’hotspot: al via trasferimenti

Sono 3.593 i migranti presenti questa mattina all’hotspot di Lampedusa, tra loro ci sono 503 minori non accompagnati. Ieri sera sono stati trasferiti 239 migranti con la nave Cossyra direzione Porto Empedocle.

Tregua a Lampedusa dove, per la prima volta dopo diversi giorni, non si sono registrati sbarchi di migranti nella notte. E’ atteso maltempo già nelle prossime ore e, con ogni probabilità, le partenze dalla Tunisia e dalla Libia, sono state bloccate in anticipo. Negli ultimi giorni sono state diverse decine gli sbarchi quotidiani. Mentre il maltempo concede una tregua sul fronte degli sbarchi a Lampedusa, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora senza sosta ai trasferimenti per alleggerire la pressione sull’hotspot di contrada Imbriacola.

Nel centro, dopo la raffica di approdi dei giorni scorsi che ha costretto a un vero e proprio tour de force gli uomini di Guardia costiera e Guardia di finanza, ci sono al momento 3.593 ospiti. Oggi in 210 dovrebbero lasciarsi alle spalle la struttura a bordo di tre voli militari diretti a Palermo, Venezia e Pisa. A causa delle cattive condizioni del mare, infatti, non sono previsti trasferimenti con la nave di linea.