Lampedusa, 35 migranti sbarcano sull’isola 

Sono 35 i migranti che sono appena sbarcati, dopo essere stati agganciati dalla motovedetta V1300 della Guardia di finanza, a molo Favarolo. E’ il primo approdo della giornata visto che le condizioni del mare, nel canale di Sicilia, sono pessime. Sul natante di 7 metri, partito da Sfax in Tunisia all’alba di sabato, c’era anche un minore. Tutti hanno riferito di essere originari di Burkina Faso e Sudan e d’aver pagato 2.500 dinari tunisini per il viaggio. Intanto, dopo i 90 partiti con il pattugliatore delle Fiamme gialle e 180 partiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle, è in corso il trasferimento di 500 ospiti dell’hotspot, dove al momento ci sono 1.539 persone, verso il molo dove verranno imbarcati sulla nave militare Vega con destinazione Reggio Calabria.