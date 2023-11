Lampedusa, 573 migranti nell’hotspot: al via trasferimento in nave e aereo

Sono 573 i migranti ospiti, questa mattina, all’hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 96 minori non accompagnati. Nel primo pomeriggio è previsto il trasferimento in aereo con destinazione Lombardia di 180 migranti. In serata invece è previsto il trasferimento in nave di 220 migranti in direzione Porto Empedocle